Bilecik Polis Evi'nde afet ve yangın farkındalık eğitimi
Bilecik Polis Evi'nde Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen afet ve yangın farkındalığı eğitimi, olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla yapıldı. AFAD tarafından verilen eğitimlerde yangın söndürme teknikleri ve deprem anında tahliye uygulamaları gösterildi.

Bilecik Polis Evi'nde görevli personele yönelik afet ve yangın farkındalık eğitimi düzenlendi.

Bilecik Polis Evi'nde, Emniyet Müdürlüğü tarafından Yangından Korunma ve Sivil Savunma planları kapsamında görevli personele yönelik afet ve yangın farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından verilen eğitimlerde, Afet Farkındalığı, Yangın Farkındalığı, Yangın Söndürme ile Deprem Anı ve Tahliye Uygulaması konularında uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında olası afet ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemleri anlatılırken, yangın söndürme teknikleri ve deprem anında güvenli tahliye uygulamaları sahada gösterildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından, personelin bilinçlendirilmesi ve afetlere hazırlık seviyesinin artırılmasının amaçlandığı eğitimlerin, benzer şekilde devam edeceği bildirildi. - BİLECİK

