Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Polis Desteği

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bilecik Özel Eğitim Okulları'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencileri ziyaret eden ekipler, öğrencilerle çeşitli faaliyetler ve oyunlar oynadı.

Polis memurlarıyla bir araya gelen özel ihtiyaçlı çocuklar, gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Polis abla ve ağabeyleri ile doyasıya vakit geçiren öğrencilerin mutlulukları, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin düzenlediği bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, topluma yönelik bu gibi anlamlı çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, özel ihtiyaçlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlere destek olmaya devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK