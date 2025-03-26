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Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Polis Desteği

Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Öğrencilere Polis Desteği
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel eğitim okullarında öğrenim gören özel ihtiyaçlı öğrencilerle keyifli etkinlikler düzenledi. Etkinlik, polis ve öğrenciler arasında olumlu bir bağ kurarak toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bilecik Özel Eğitim Okulları'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrencileri ziyaret eden ekipler, öğrencilerle çeşitli faaliyetler ve oyunlar oynadı.

Polis memurlarıyla bir araya gelen özel ihtiyaçlı çocuklar, gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Polis abla ve ağabeyleri ile doyasıya vakit geçiren öğrencilerin mutlulukları, etkinliğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplum Destekli Polislik ekiplerinin düzenlediği bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine ve farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, topluma yönelik bu gibi anlamlı çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, özel ihtiyaçlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlere destek olmaya devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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