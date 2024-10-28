Bilecik'te Özel İhtiyaçlı Bireyler Turşu Kurdu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü etkinlik kapsamında özel ihtiyaçlı bireyler ürettikleri malzemelerle özel turşu kurdular.

Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlünde eğitim alan özel bireyler bahçelerinde yetiştirdikleri domates, biber ve salatalıkları toplayarak turşu kurdu. Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu özel ihtiyaçlı çocuklara kurum olarak büyük bir önem verdiklerini anlatarak, "Eğlenceli anlar yaşayan özel bireyler kendi kurdukları turşuların sabırla, heyecanla olmaları için beklemeye aldılar. Onlar turşu kurarken kendi yetiştirdikleri ürünleri kullanmaları onlar için ayrı bir güzellik oldu. Turşuları olunca hep birlikte açarak, afiyetle yiyeceğiz" dedi. - BİLECİK