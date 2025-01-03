Bilecik'te Özel Güvenlik Personeline Bilgilendirme Faaliyeti

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte özel güvenlik personellerine bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet ekipleri tarafından, 2024 yılının ilk günlerinde kentin bir çok alanında özel güvenlik amirlerine bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda, kentte bulunan, Yüksek Hızlı Tren Garı (YHT), Bilecik Otobüs Terminali ve Bilecik AVM'leri ziyaret eden ekipler, özel güvenlik görevlilerine yönelik denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi. - BİLECİK