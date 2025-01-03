Bilecik'te Özel Güvenlik Personeline Bilgilendirme Faaliyeti
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı başında kentteki özel güvenlik amirlerine yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri gerçekleştirdi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte özel güvenlik personellerine bilgilendirme yapıldı.
Bilecik İl Emniyet ekipleri tarafından, 2024 yılının ilk günlerinde kentin bir çok alanında özel güvenlik amirlerine bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda, kentte bulunan, Yüksek Hızlı Tren Garı (YHT), Bilecik Otobüs Terminali ve Bilecik AVM'leri ziyaret eden ekipler, özel güvenlik görevlilerine yönelik denetim ve bilgilendirme gerçekleştirdi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel