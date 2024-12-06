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Bilecik'te Özel Gereksinimli Çocuklar Futbol Antrenmanında Buluştu

Bilecik'te Özel Gereksinimli Çocuklar Futbol Antrenmanında Buluştu
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Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden özel gereksinimli çocuklar, Bilecik Gençler Birliği Spor Kulübü ile birlikte antrenman yaparak sporun toplumsal faydalarını deneyimlediler. Etkinlik, engellilerin spor aracılığıyla toplumsal yaşamda daha fazla yer edinmelerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden hizmet alan özel gereksinimli çocuklar antrenmana çıkarak ağabeyleriyle maç yaptılar.

Bilecik 1. Amatör Lig'in flaş takımlarından biri olan Bilecik Gençler Birliği Spor Kulübü'nün sentetik sahada dün akşamki antrenmanının özel konukları vardı. Özel bireyle profesyonel futbolcularla birlikte antrenman yaparak sporun birleştirici gücünü ve engelleri aşma azmini vurguladı.

Antrenman boyunca büyük bir uyum ve motivasyon sergileyen engelli bireyler, sporun fiziksel ve psikolojik faydalarını deneyimlediler. Etkinliğe katılan özel gereksinimli çocuklar futbolun sadece bir spor dalı değil, aynı zamanda toplumda eşitlik ve empatiyi artıran bir araç olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bilecik Gençler Birliği Spor Kulübü futbolcuları, engelli bireylerle birlikte antreman yapmanın büyük bir anlam taşıdığını belirterek, farkındalık oluşturan bu etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Etkinlik, engellilerin spor aracılığıyla toplumsal yaşamda daha fazla yer edinmelerine yönelik önemli bir adım oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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