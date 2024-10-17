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Bilecik'te Ozanlar Türkü ve Atışma Programı Büyük İlgi Gördü

Bilecik'te Ozanlar Türkü ve Atışma Programı Büyük İlgi Gördü
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Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen Ozanlar Türkü ve Atışma Programı'nda, Türk kültürünün önemli unsurları sergilendi. Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, aşıklık geleneğinin sahnede yaşatıldığı programda Türkü ve şiirler okundu, atışmalar yapıldı.

Bilecik'te düzenlenen 'Ozanlar Türkü ve Atışma Programı' renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Erzurumlular Derneği tarafından dernek binasındaki programla ilgili bilgi veren Dernek Başkanı Ebu Talip Dursun, kültürleri yaşatmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Tarih boyunca Anadolu'da Oğuz boylarının yaşadığı ve sevdiği kültürler olarak ata binmek, cirit atmak, kılıç kalkan oynamak hançer bari oynamak, efe oyunu halay çekmek, ata barı oynamak, karşılama, kaşık oyunları oynamak, türkü yazıp söylemek şiir yazmak gibi. Bunlardan en önemlilerinden biri olan aşıklık geleneği olan şiiri önceden değil sahnede düzerek söylemek karşılıklı olarak saz ve söz ile atışması yapmaktır. Dünyada sadece Türk milletine özgü bir kültürlerden bazılarıdır Biz Bilecik Erzurumlular Derneği olarak kültürlerimiz yaşatmak için Bilecik ve Anadolu'dan gelmiş tüm hemşerimizin katılımıyla Ozanlarımız Erol Ergani, Aşık Zakir, İsrafil Daştan üstatların sahne aldığı güzel bir gece geçirdik. Kültürlerimizin unutulmaması için muhteşem bir Ozanlarımız program yaptık. Türküler, şiirler söylendi, atışmalar yapıldı. Türk edebiyatından örnekler sunuldu" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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