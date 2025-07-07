Bilecik'te Orman Yangınlarından Etkilenenlere Devlet Desteği

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangınlarında etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla devlet tarafından önemli destekler sağlandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, orman yangınlarında 69 konut, 3 işyeri ve 27 ahır ağır hasar gördüğünü söyledi. Afetzede vatandaşlara barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında Bilecik ili için toplam 5 milyon 745 bin TL ödeme yapıldığını anlatan Yıldırım, "Ayrıca, geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla iki köyde toplam 26 ailenin barınacağı konteyner yaşam alanları oluşturuldu. Bu konteynerlerde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi temel yaşam malzemeleri de yer alıyor. Yangının 30 Haziran 2025 Pazartesi günü kontrol altına alınmasının ardından hızlıca harekete geçen yetkililer, sadece dört gün içinde gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak 3 Temmuz 2025 Perşembe günü itibarıyla ailelerin konteynerlere yerleştirilmesini başlattı. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi. - BİLECİK