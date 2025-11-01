Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başlıyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören bölgeleri havadan inceleyerek ormanların yeniden hayat bulacağını söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgeleri havadan helikopterle inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sözer, "Orman yangınları sonucunda toplam 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördü. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların Mart 2026 tarihinde tamamlanmasını planlıyoruz. Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirilmiştir" dedi.

"Yangınlardan etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılacak"

Vali Sözer, 11 Kasım tarihinde başlayacak ağaçlandırma seferberliği kapsamında, bölgelerin yeniden yeşile kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Yangınlardan etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılacak. Böylece hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacaktır. Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla 77 kilometrelik orman yolu planlandığını, bunun 53 kilometresinin tamamlandı. Ayrıca farklı noktalarda kanal ve yangın havuzları oluşturulacağını, köylere İl Özel İdaresi ve Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) destekleriyle su tankerleri sağlanacak. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK