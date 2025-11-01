Haberler

Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başlıyor

Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeniden Ağaçlandırma Çalışmaları Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, il genelinde orman yangınlarından zarar gören alanlarda havadan inceleme yaparak, ağaçlandırma seferberliğinin başlayacağını ve yangın sonrası yeşil alanların yeniden hayat bulacağını açıkladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından zarar gören bölgeleri havadan inceleyerek ormanların yeniden hayat bulacağını söyledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 2025 yılı içerisinde il genelinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen bölgeleri havadan helikopterle inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sözer, "Orman yangınları sonucunda toplam 11 bin 740 hektar orman alanının zarar gördü. Yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların Mart 2026 tarihinde tamamlanmasını planlıyoruz. Şu ana kadar yanan alanların yüzde 47'si boşaltılarak ekim ve dikime hazır hale getirilmiştir" dedi.

"Yangınlardan etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılacak"

Vali Sözer, 11 Kasım tarihinde başlayacak ağaçlandırma seferberliği kapsamında, bölgelerin yeniden yeşile kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, "Yangınlardan etkilenen köylerimizin çevresi yapraklı ve gelir getirici türlerle ağaçlandırılacak. Böylece hem ekonomik kazanç sağlanacak hem de yangına dayanıklı koruma bantları oluşturulacaktır. Yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla 77 kilometrelik orman yolu planlandığını, bunun 53 kilometresinin tamamlandı. Ayrıca farklı noktalarda kanal ve yangın havuzları oluşturulacağını, köylere İl Özel İdaresi ve Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) destekleriyle su tankerleri sağlanacak. Yeşil vatanımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yanan her karış toprağımızı yeniden yeşertmek için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Faruk Fatih Özer kimdir? 'Türkiye'de ilk' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu

"Türkiye'de ilk" diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.