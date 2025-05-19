Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler

Bilecik'te Orman Yangınlarına Karşı Yeni Tedbirler
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Bilecik'te 'Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu' yaz aylarında alınacak tedbirleri belirledi. 5 Haziran - 1 Ekim arasında ormanlık alanlarda piknik yapmak yasak, ancak belirli yerlerde saat 21.00'a kadar izin verilecek.

Bilecik'te toplanan 'Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu' yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı alınacak tedbirleri karara bağlanırken, saat 21.00'a kadar ateşli ve ateşsiz piknik yapılmasına izin verilecek.

Komisyon tarafından alınan karara göre, 5 Haziran 2025 - 1 Ekim 2025 tarihleri arasında Bilecik genelinde ormanlık alanlarda ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaklandı. Ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları ve gerçek- tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında, gerekli yangın önlemlerinin alınması ve mülki idari makamından izin alınması şartıyla saat 21.00'a kadar ateşli ve ateşsiz piknik yapılmasına izin verilecek. Ayrıca, belirlenen alanlarda havai fişek gibi yangın riski taşıyan yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Komisyonun aldığı bu kararın, yaz aylarında muhtemel orman yangınlarını önlemeye yönelik önemli bir tedbir olduğu belirtilirken, vatandaşların belirlenen yasaklara uymaları konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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