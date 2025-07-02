Bilecik'te Orman Yangınına Karşı Mücadele Devam Ediyor

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınına karşı yürütülen müdahale ve iyileştirme çalışmalarında Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri aktif rol aldı.

Yangının çevredeki bazı köyleri de etkilemesi üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri ilk andan itibaren sahaya inerek, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdü. Yangının büyümesini önlemek ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla büyük çaba harcayan ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından da sahada kalmaya devam etti. Soğutma çalışmalarının yanı sıra yol açma, temizlik, hasar tespiti, içme suyu temini, kanalizasyon onarımı, alan düzenleme ve gıda desteği gibi birçok alanda çalışmalar kesintisiz sürdürüldü.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, yangınla mücadelede özveriyle çalışan tüm personele teşekkür edilerek, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ilimize ve tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK