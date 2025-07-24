Bilecik'te Orman Yangını Mücadelesi Devam Ediyor

BİLECİK (İHA) – AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde 5 gündür süren orman yangını çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangınla mücadeleye destek veren AFAD Koordinasyon Tırı 5 gündür Osmaneli'nde konuşlanırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çalışmaları buradan yerinde takip ediyor. İl Başkanı Serkan Yıldırım, yangınla mücadele sahasında yaptığı değerlendirmede, tüm kurumların, ekiplerin ve gönüllülerin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayarak, "Sahada güçlü bir koordinasyon var. Hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi. - BİLECİK