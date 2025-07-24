Bilecik'te Orman Yangını Mücadelesi Devam Ediyor

Bilecik'te Orman Yangını Mücadelesi Devam Ediyor
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangını çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yangınla mücadeleye destek veren AFAD Koordinasyon Tırı da bölgedeki çalışmalara katılıyor.

BİLECİK (İHA) – AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli ilçesinde 5 gündür süren orman yangını çalışmaları yerinde takip ediyor.

Yangınla mücadeleye destek veren AFAD Koordinasyon Tırı 5 gündür Osmaneli'nde konuşlanırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım çalışmaları buradan yerinde takip ediyor. İl Başkanı Serkan Yıldırım, yangınla mücadele sahasında yaptığı değerlendirmede, tüm kurumların, ekiplerin ve gönüllülerin büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayarak, "Sahada güçlü bir koordinasyon var. Hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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