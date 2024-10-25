Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Orman Ürünleri Denetimi Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman suçlarıyla mücadele kapsamında emval taşıyan araçların belgelerini kontrol etti. Denetim, ormanların korunması için düzenlendi.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı koruma ekipleri seyir halinde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi.

Bilecik ve ilçelerinde Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı koruma ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı düzenlenen denetimde emval nakleden araçların taşıma belgeleri ile damgaya tabii ürünlerin damgaları kontrol edildi. Ekipleri ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması konusunda, orman suçu ve suçla mücadele de etkinlik sağlamak, koruma-kontrol faaliyetlerini artırmak, usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla, önleme araması yapıldı.

Ayrıca ekiplerce yapılan yol kontrol uygulamalarında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliye, emval ve mesaha kontrolü ve diğer şüpheli araçlarda önleme araması kontrolü gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orman İşletme Müdürlüğü Yerel Haberler Güvenlik bilecik 3-sayfa Çevre Hukuk Yerel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli? Müge Anlı'da Ali Can Demirci öldürüldü mü? 25 Ekim Ali Can Demirci bulundu mu, nerede? TÜYAP kitap fuarı ne zaman başlayacak? TÜYAP KİTAP FUARI TARİHLERİ! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl? Şarkı Zerrin Özer'in hastalığı nedir? 2024 MEB sözleşmeli öğretmenlik sonucu sorgulama ekranı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.