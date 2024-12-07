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Bilecik'te Orman Koruma Toplantısı Gerçekleşti

Bilecik'te Orman Koruma Toplantısı Gerçekleşti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmaları ve ormanların korunması için yapılan projeleri değerlendirdi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ağaçlandırma çalışmaları, orman yangınlarıyla mücadele, kırsal kalkınmayı destekleyen projeler ve ormancılıkla ilgili bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili toplantı yaptı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl başkanlığında Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda ormanların korunması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirilen projeler, geleceğe nefes olacak adımlar ele alındı. Vali Aygöl, yüzde 57'si ormanlarla kaplı olan Bilecik, Türkiye genelinde ilk 11'de yer almaktadır. Bilgi notunu düştükten sonra, Ormanların korunması ve geliştirilmesi adına gerçekleştirilen projeler, geleceğe nefes olacak adımlar arasında bulunmakta olduğunu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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