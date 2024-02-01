Bilecik'te Okul Sporları Küçükler Voleybol Grup Müsabakaları Başlıyor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 13 Şubat'ta başlayacak Okul Sporları Küçükler Kız-Erkek Voleybol Grup Müsabakaları hakkında konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yapmış olduğu açıklamada, "Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre Bilecik'te düzenlenecek Okul Sporları Küçükler Kız - Erkek Voleybol Grup Müsabakaları 13 Şubat'ta başlıyor. Turnuvaya İstanbul, Kocaeli, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Yalova ve ev sahibi olarak Bilecik dahil toplam 8 farklı ildeki 24 takımdan 240 sporcu ve 4'ü ulusal olmak üzere 8 hakem iştirak edecek. Kız müsabakaları İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda erkek müsabakaları ise Bozüyük Merkez Spor Salonunda yapılacaktır. Grup müsabakaları sonucunda başarılı olan takımlar Sakarya'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. 13-15 Şubat tarihlerinde ev sahipliğini yapacak olduğumuz 3 gün boyunca sürecek turnuvaya tüm halkımız davetlidir. Şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK