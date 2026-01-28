Haberler

Bilecik'te okul kantinlerine gıda güvenliği semineri

Bilecik'te okul kantinlerine gıda güvenliği semineri
Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından, okul kantinleri ve gıda işletmeleri çalışanlarına yönelik gıda güvenliği, hijyen ve mevzuata uygunluk konularında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Etkinliğe, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililer katıldı.

Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, il genelindeki okul kantinleri ile benzeri gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik 'Gıda Güvenliği, Hijyen ve Mevzuata Uygunluk' konularında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Düzenlenen seminere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı katıldı. Programda alanında uzman isimler tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı. Milli Eğitim İş Güvenliği Koordinatörü iş sağlığı ve güvenliği, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanı kantinlerde hijyen, Tarım İl Müdürlüğü uzmanı gıda güvenliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyetisyeni öğrenci sağlığı ve beslenme, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Birimi Başkanı ise iletişim konularında katılımcılara bilgi verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimize hizmet sunan kantin işletmecilerimiz ve çalışanlarımızın bilinçli ve mevzuata uygun şekilde görev yapması büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
