Bilecik'te okul kantinlerine gıda güvenliği semineri düzenlendi.

Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, il genelindeki okul kantinleri ile benzeri gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik 'Gıda Güvenliği, Hijyen ve Mevzuata Uygunluk' konularında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Düzenlenen seminere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı katıldı. Programda alanında uzman isimler tarafından çeşitli başlıklarda sunumlar yapıldı. Milli Eğitim İş Güvenliği Koordinatörü iş sağlığı ve güvenliği, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanı kantinlerde hijyen, Tarım İl Müdürlüğü uzmanı gıda güvenliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü diyetisyeni öğrenci sağlığı ve beslenme, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Birimi Başkanı ise iletişim konularında katılımcılara bilgi verdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimize hizmet sunan kantin işletmecilerimiz ve çalışanlarımızın bilinçli ve mevzuata uygun şekilde görev yapması büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Seminer sonunda katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. - BİLECİK