Haberler

Bilecik'te okçuluk çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor

Bilecik'te okçuluk çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı okullarda sürdürülen okçuluk çalışmaları, sporculara doğru duruş, nefes kontrolü ve teknik atış becerileri kazandırarak gelişim sağlıyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı okulları bünyesinde okçuluk çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı okullarda yürütülen okçuluk çalışmaları kapsamında sporcular; doğru duruş, nefes kontrolü, hedefe odaklanma ve teknik atış becerileri üzerine planlı bir eğitim süreciyle yetiştiriliyor. Antrenörlerin gözetiminde devam eden antrenmanlar sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Antrenörlerin profesyonel yönlendirmeleriyle sporcularımız hem fiziksel hem de mental olarak güçlenerek kendilerini her gün bir adım daha ileri taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Görüntü Süper Lig'den! Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti

Maç bittiği gibi gözyaşları içinde soyunma odasına gitti
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırganlar baba-oğul çıktı

Plajı kana bulayan saldırıda kan donduran detay! Bakın kim çıktılar
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
title