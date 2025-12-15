Bilecik'te okçuluk çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı okulları bünyesinde okçuluk çalışmaları yoğun tempoyla sürüyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı okullarda yürütülen okçuluk çalışmaları kapsamında sporcular; doğru duruş, nefes kontrolü, hedefe odaklanma ve teknik atış becerileri üzerine planlı bir eğitim süreciyle yetiştiriliyor. Antrenörlerin gözetiminde devam eden antrenmanlar sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimine önemli katkı sağlıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Antrenörlerin profesyonel yönlendirmeleriyle sporcularımız hem fiziksel hem de mental olarak güçlenerek kendilerini her gün bir adım daha ileri taşıyor" dedi. - BİLECİK