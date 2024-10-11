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Bilecik’te Öğrencilere Kırtasiye Eğitim Seti Dağıtıldı

Bilecik’te Öğrencilere Kırtasiye Eğitim Seti Dağıtıldı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Okul Destek Projesi' kapsamında sosyal destek alan ailelere kırtasiye eğitim seti dağıttı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, projenin amacının çocukları okula sevdirmek ve öğrenme yolculuklarında destek olmak olduğunu vurguladı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Okul Destek Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim seti dağıtıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Okul Destek Projesi" kapsamında, sosyal destek alan ailelere kırtasiye eğitim seti desteği sağladı. İl Müdürü İlkay Türkoğlu; amaçlarının minikleri okulu sevdirmek ve öğrenme yolculuklarında onlara destek olmak olduğu söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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