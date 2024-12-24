Bilecik'te Öğrencilere 'Çözüm Masası' Desteği
Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 'Çözüm Masası' etkinliği ile öğrenciler, evde çözemediği sorular ve anlamadığı konularda öğretmenlerden destek alıyor. Bu etkinlik, öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve bilimsel öğrenmeyi artırmayı amaçlıyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki 'Çözüm Masası' etkinliğinde öğrencilere yapamadıkları sorular ve anlamadıkları konularda destek olunuyor.
BİL-EN kapsamında 'Öğrencilerde Problem Çözme Becerisi Geliştirme' etkinliğinde ortaokul ve lise koridorlarında kurulan 'Çözüm Masası' ile öğretmenler teneffüslerde her branş öğretmeni sırayla yardımcı olunacak. Etkinlik kapsamında öğrencilerin akşamları evde çözemedikleri soruları çözmelerine yardımcı olmanın yanında, anlamadıkları konuları öğrencilerimize tekrar anlatarak öğrenmelerine destek olunuyor. 'Çözüm Masası' etkinliğinde öğrencide tam öğrenmenin sağlanması ve öğretilen konuların pekiştirilmesi sağlanarak okullarımızda sunulan eğitimin bilimsel kalitesinin artırılması hedefleniyor. - BİLECİK