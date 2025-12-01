Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceledi

Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceleyerek farkındalık kazandı.

Bilecik'te Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu ve Dursun Fakıh Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere sosyal hizmetlerin tanıtılması ve bu alandaki farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, Bakanlık ve İl Müdürlüğü çalışma alanları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İl Müdürlüğüne bağlı diğer kuruluşların iş ve işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, sosyal hizmetlerin işleyişi ve topluma sağladığı katkılar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Öğrencilerimizin sosyal hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanda farkındalık kazanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Ziyaretin hem öğrenciler hem de kurumumuz için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. - BİLECİK