Haberler

Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceledi

Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceleyerek farkındalık kazandı.

Bilecik'te öğrenciler sosyal hizmetleri yerinde inceleyerek farkındalık kazandı.

Bilecik'te Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu ve Dursun Fakıh Ortaokulu öğrencileri, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilere sosyal hizmetlerin tanıtılması ve bu alandaki farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere, Bakanlık ve İl Müdürlüğü çalışma alanları, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İl Müdürlüğüne bağlı diğer kuruluşların iş ve işlemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Öğrenciler, sosyal hizmetlerin işleyişi ve topluma sağladığı katkılar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Öğrencilerimizin sosyal hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanda farkındalık kazanmaları bizim için büyük önem taşıyor. Ziyaretin hem öğrenciler hem de kurumumuz için faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.