Bilecik'te Öğrenciler Karne Sevinci Yaşadı

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ererken, Bilecik'teki 39 bin252 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak olan yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bilecik'te 202 okulda 2 bin 992 öğretmen bugün itibariyle yarı yıl tatiline girerken, 39 bin 252 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlk defa karne alan ilkokul öğrencilerin sevinçleri ayrı bir olurken, sevinçleri yüzlerine yansıdı. - BİLECİK