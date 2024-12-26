Bilecik'te Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı Başlıyor

Bilecik'te işsizliğin önlenmesi için çalışma hayatına nefes aldıracak 'Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı' (NİYEP) başlıyor.

Bilecik Valiliği'nin koordinasyonunda Şefik Aygöl, Bilecik İŞKUR Müdürü Üzeyir Yıldırım, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, iş birliğinde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek amacıyla Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) imzalanan protokol ile hayata geçiriliyor.

'İstihdam güvencesi ve sigorta desteği sağlanacak'

Protokol kapsamında; iş birliği protokolüyle uygulamaya konulan program, ücretsiz teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara MEB veya üniversite onaylı sertifika imkanı sunacak. Ayrıca program kapsamında istihdam güvencesi ve sigorta desteği sağlanacak. İşverenler, bağlı bulundukları ticaret ve sanayi odalarına başvurarak işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun nitelikli çalışanlara ulaşabilecekler. Programın temel hedefinin, Bilecik iş dünyasının kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak ve birlikte büyüyen bir ekonomi oluşturmak olduğu belirtildi. - BİLECİK