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Bilecik'te 'Narkonokta' Standı ile 5 Bin Öğrenciye Bilgilendirme

Bilecik'te 'Narkonokta' Standı ile 5 Bin Öğrenciye Bilgilendirme
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, 'Narkonokta' standında 5 bin 100 öğrenciye zararlı madde kullanımı, internet kullanımı ve güvenlik tehditleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te polis ekipleri 'Narkonokta' standında 5 bin 100 öğrenci ile bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gençlerin ve öğrencilerin farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak amacıyla bilgilendirme 'Narkonokta' standı açıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) açılan 'Narkonokta' standında 5 bin 100 öğrencileri bilinçlendirildi. BŞEÜ, öğrencilerine ise; uyuma uygulaması, narvas ve "En İyi Narkotik Polis Anne" projesi, http://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Stantta özellikle zararlı madde kullanımı, internet kullanımı ve gençlere yönelik güvenlik tehditleri konularında gençlerin bilgilendirilmesi, farkındalıkların arttırılması hedefleniyor.

Ayrıca stantta gelen gençlerle birebir ilgilen polisler, broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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