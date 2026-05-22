Öğrenciler Müze Haftası'nda tarihle buluştu

Bilecik'te öğrenciler, Müze Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerde müzeleri ziyaret ederek tarihle buluştu.

Bilecik'te Müze Haftası etkinlikleri çerçevesinde birçok okuldan öğrenci, kentte bulunan müzeleri ziyaret etti. Düzenlenen gezilerde öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan tarihi eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Müze yetkilileri ve rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere müzelerin tarihi, sergilenen eserlerin özellikleri ve kültürel mirasın önemi hakkında bilgiler verildi. Özellikle eski dönemlere ait eserleri ilgiyle inceleyen öğrenciler, etkinlik sayesinde hem eğlendi hem de yaşayarak öğrenme deneyimi yaşadı.

Öğretmenler, Müze Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin tarih bilincinin gelişmesine katkı sunduğunu belirterek, kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı