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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik merkezinde seyir halindeki bir motosiklet, yolu karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Abdülhamit Han Bulvarı üzerinde kent merkezine seyir halindeki 41 AGN 025 plaka motosiklet sürücüsü Cabir G., yolu karşısına geçmeye çalışan yaya Sibel A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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