Bilecik'te Motosiklet Kazalarını Azaltmak İçin Uygulamalı Eğitim

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Bilecik'te motosiklet kazalarının en çok yaşandığı bölgede, trafik güvenliğini artırmak amacıyla motosiklet sürücülerine uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde kazaların sebepleri ve güvenli sürüş kuralları üzerinde duruldu.

Motosiklet kazasının en çok yaşandığı Bilecik'te sürücülere uygulamalı eğitim verildi

BİLECİK - En çok motosiklet kazası yaşandığı Bilecik'te, kazalarını azaltmak ve trafikte daha güvenli bir sürüş için motosiklet sürücülerine uygulamalı eğitim verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliğince ilçede yaşanan motosiklet kazaların fazlalığından dolayı motosiklet sürücülerine uygulamalı eğitim verildi. Kapalı pazaryeri otopark alanında yaklaşık 60 sürücünün katıldığı eğitim, motosiklet sürücülerine uygulamalı olarak güvenli bir sürüş için uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılarak bu kurallara uyulmaması sonucu meydana gelebilecek kazalar üzerinde duruldu.

Bu kapsamda ilçede 2024 yılında yaralanmalı trafik kazasına karışan motosiklet sürücüsü Emirhan Küçük'e kaza öncesi ve sonrasındaki deneyimleri anlattırılarak, diğer motosiklet sürücüleri üzerinde farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Ayrıca katılım sağlayan motosiklet sürücüleriyle beraber ilçe genelinde konvoy şeklinde sürüş yapılıp daha önce meydana gelen kazaların mevkileri birlikte gözlenerek trafikte sadece araçların değil yayaların da güvenliğine azami derecede dikkat etmemiz gerektiği hatırlatıldı.

Sürüş sonrasında motosiklet sürücülerinin sorunları dinlenerek bunlara çözüm olabilecek faaliyetler konuşuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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