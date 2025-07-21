Bilecik'te Miniklere Trafik Eğitimi

Bilecik'te Miniklere Trafik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Çocuklara trafik kuralları ve güvenli hareket etmenin önemi aktarıldı.

Bilecik "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kayıboyu Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. 'Minik adımlar, güvenli yollar' mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte, geleceğin sürücüleri olan çocuklara; trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları, trafikte saygı ve uyulması gereken kurallar detaylı şekilde aktarıldı.

Alanında uzman trafik polislerinin katılımıyla yapılan eğitimlerde, çocuklar hem teorik bilgi aldı hem de interaktif etkinliklerle öğrendiklerini pekiştirdi. Eğitim sayesinde öğrenciler, trafikte daha bilinçli ve dikkatli hareket etmenin önemini kavrarken, güvenli bir trafik kültürünün temelleri de atılmış oldu.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimlerin ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğini ve toplumun her kesimine trafik bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Norveç Erzurumlu Dilek'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü tekstil devleri konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.