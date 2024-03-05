Bilecik'te Miniklere Polis Mesleği Tanıtıldı

Bilecik'te devam eden 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi ile 43 öğrenciye meslek tanıtımı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde özel bir anaokulunda miniklerle bir araya gelen polis ekipleri 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesini icra etti. Proje çerçevesinde 43 minik öğrencilere polis mesleği tanıtılarak merak ettikleri sorular yanıtlandı. Proje kapsamında miniklere polis ekipleri rozet taktı. - BİLECİK