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Bilecik'te Minik Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bilecik Açı Koleji Okulu öğrencilerine 'Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar' projesi kapsamında polislik mesleği tanıtıldı. Etkinlikte çocuklara polislik mesleğinin önemi, 112 acil ihbar hattı, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konuları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca öğrenciler polis aracını gezme fırsatı buldu ve polislerle tanışarak sorular sordu.

Bilecik'te "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında minik öğrencilere polislik mesleğinin tanıtıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Bilecik Açı Koleji Okulu öğrencilerin geleceğe daha bilinçli ve güvenli adımlarla ilerlemelerini desteklemek amacıyla "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında 'Polislik Mesleği' ve 'Toplum Destekli Polislik Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, çocuklara polislik mesleğinin tanıtılması, 112 acil ihbar hattı, güvenli internet kullanımı ve genel güvenlik konuları hakkında bilgi vermek için düzenlenmiştir. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme oturumu, öğrencilere polislik mesleğinin önemini ve toplumda nasıl bir rol üstlendiğini anlatarak başladı. Özellikle çocuklara, polislerin güvenliklerini sağlamak için gece gündüz çalıştıkları ve her zaman yardım etmek için hazır oldukları vurgulandı.

Etkinlik sırasında 112 acil ihbar hattının önemi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Acil durumlarda nasıl davranılması gerektiği, panik yapmadan ve sakin bir şekilde hareket etmenin ne kadar önemli olduğu öğrencilere vurgulandı.

Ayrıca, güvenli internet kullanımı konusunda da öğrencilere önemli bilgiler verildi. İnternetin sağladığı olanakların yanı sıra, bilinçsizce kullanımının da riskler içerdiği ve kişisel bilgilerin paylaşımının nasıl tehlikeler doğurabileceği üzerinde duruldu.

Etkinliğin en heyecan verici kısmı ise, çocukların polis aracını yakından deneyimlemesiydi. Öğrenciler, polis aracını gezme fırsatı buldu ve polislerle yakından tanışarak meslekleri hakkında sorular sorma şansı elde ettiler. Bu deneyim, öğrencilerin polislik mesleğine ve polislerin günlük yaşamlarına daha yakından bakmalarını sağladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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