Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Gölpazarı karayolunda seyir halinde bulunan 11 ABL 304 plakalı kamyonet sürücü Nazif Kurt eski Çöplük mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrilirken, kazada araç sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Bahattin Tutgun yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK