Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve İl Vaizi katılımcılarla sohbet etti. Program, manevi bir atmosferde gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda konuşan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bu tür programlar birlik, beraberlik ve manevi duyguların pekişmesi açısından önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
