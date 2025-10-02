Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği Düzenlendi

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te kuruluş sakinlerine yönelik sohbet programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve İl Vaizi sohbet programı gerçekleştirdi. Katılımcılar, programda manevi bir atmosfer yaşadı.

Etkinlik sonunda konuşan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Bu tür programlar birlik, beraberlik ve manevi duyguların pekişmesi açısından önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK