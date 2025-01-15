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Bilecik'te Mazot ve Gübre Desteği İcmalleri Askıya Alındı

Bilecik'te Mazot ve Gübre Desteği İcmalleri Askıya Alındı
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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2024 üretim yılı mazot ve gübre desteği icmalleri için işlem sürelerinin 5 gün boyunca askıya alındığını açıkladı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçilere önemli bir duyuruda bulunarak mazot ve gübre desteği icmalleri askıya alındığı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, 2024 üretim yılı mazot ve gübre desteği icmalleri askıya alındığı ve 5 gün süreyle duracağını söyledi. Yoldaş, "Bilecikli çiftçilere 2024 üretim yılı mazot ve gübre desteği icmalleri 13- 17 Ocak tarihleri arasında 5 gün süre ile askıya alındığı. Askı listelerini Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il, ilçe web sitesinden ve muhtarlık ilan panolarından kontrol edebilirsiniz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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