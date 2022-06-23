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Bilecik'te mazgallarda temizlik

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te mazgallarda temizlik

Bilecik Belediyesi tarafından bir yandan kenttin altyapısına yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından bir yandan kenttin altyapısına yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar sebebiyle dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek taşkınlıkların önüne geçildi. Yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK

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