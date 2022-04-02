Bilecik'te mazgallar temizlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te mazgallar temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bilecik'te mazgallar temizlendi

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar dolayısıyla dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek sorunların önüne geçildi.

Öte yandan yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK

Bilecik'te mazgallar temizlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title