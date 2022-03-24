Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi - Haberler

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Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Haftası kutlama programı kapsamında Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Haftası kutlama programı kapsamında Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü BŞEÜ Rektör Yardımcı Prof. Dr. İlhami Yurdakul'un yaptı. Panelde, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu dinleyicilerle buluştular. İstiklal mücadelesini mihenk taşlarından olan Çanakkale Savaş'ının konu alındığı panelde katılıcı öğrenciler merak ettikleri soruları sordular. Çanakkale Zaferinin tüm yönleriyle ele alındığı panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

Bilecik'te Mart Çanakkale Zaferi adlı panel düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Rektör, Yerel, Haberler

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