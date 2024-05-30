Bilecik'te Malhun Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda kapanış programı düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Malhun Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

Malhun Hatun 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğreticisi Seher Karali öğrencileri ile birlikte Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda kapanış programı düzenledi. Program öğrencilerin okumuş olduğu Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez'in açış konuşması ile devam etti. Öğrencilerin okumuş olduğu kısa sureler, Esma-ul Hüsna ve Hadis-i Şeriflerin okunduğu programda Filistin ve Gazze konusunda öğrenciler canlandırma gerçekleştirdi. Programın sonunda Müftü Muammer Ölmez tarafından öğrencilere belge takdim edildi. - BİLECİK