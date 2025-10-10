Bilecik'te 'Lider Çocuk Tarım Kampı' Gerçekleşti

Bilecik'te düzenlenen 'Lider çocuk tarım kampı' kapsamında öğrenciler, kooperatifçilik temalı etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Kooperatifçilik' temasıyla hayata geçirilen 'Lider çocuk tarım kampının' üçüncü gün programı, Bilecik Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından kooperatifçiliği konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi, resim sergisi açıldı ve kamp süresince yürütülen çalışmalar paylaşıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Programa katılan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlik sonunda öğrencilere sertifikalarını vererek başarı dileklerinde bulundu. Vali Sözer'in yanı sıra Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'te katıldı. Vali Sözer öğretmenler odasında okul öğretmenleriyle bir araya gelerek eğitim çalışmaları üzerine sohbet etti. Etkinlik, öğrencilerin üretim ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçlayan keyifli bir kapanışla sona erdi. - BİLECİK