Bilecik'te lastiği patlayan tır 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı

BİLECİK - Bilecik'te seyir halinde lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Bilecik-Osmaneli karayolunda seyir halindeki 54 LG 476 plakalı tır sürücüsü Emre Ersöz Gülümbe rampalardan geldiği esnada lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır yoldan çıkarak 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri sürücü Ersözü otomobilden çıkardı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ersöz'ün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.