Bilecik'te KYK Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, inşaatı devam eden KYK Kız Öğrenci Yurdu için müjdeli haberi verdi.

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan KYK Kız Öğrenci Yurdu Vali Şefik Aygöl tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde inşaatın son hızla ve büyük bir titizlikle devam ettiği belirtildi. Vali Aygöl, en büyük KYK öğrenci yurdu olduğunu belirterek, "BŞEÜ yanında yükselen KYK yurdu inşaatında incelemelerde bulundum. 2024-2025 akademik yılına yetiştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki eğitim öğretimde öğrencilerimizin hizmetine almaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi. - BİLECİK