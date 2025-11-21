Bilecik'te Kuşaklar Arası Aile Ziyareti

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler Kurum Müdürü Abdülkadir Taşletimur ve kurum personeli 4-5 kuşak bir arada yaşayan aileyi ziyaret etti.

Ziyarette 4-5 kuşak bir arada yaşayan 96 yaşındaki Ramazan Öztop ve ailesine kurum tarafından sosyal destek ve moral amaçlı programlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurum yetkilileri, aile ile sohbet ederek ihtiyaçların ve beklentilerin değerlendirilmesini sağladı. Yaşlı ve genç nesillerin bir arada bulunduğu ziyarette, aile bireylerinin bir arada olmasının önemi vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Kurum Müdürü Abdülkadir Taşletimur, "Toplumumuzda aile bağlarının güçlendirilmesi ve yaşlı bireylerimizin yanında olunması çok önemlidir. Bu kapsamda, Ramazan Öztop ve ailesini ziyaret ederek kendilerine hem moral vermeyi hem de ihtiyaçlarını yerinde değerlendirmeyi amaçladık" dedi. - BİLECİK