Eskişehir'de konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Eylül ayında, 2022 Eylül ayına göre yüzde 1,7 oranında azalarak bin 701 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Eylül ayında konutların 480 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 221 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan bin 701 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,8 oranında azalarak 204 adet, diğer satışlar ise yüzde 11,7 oranında artarak bin 497 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 204 konutun 49 adedi ilk satış, 155 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. - ESKİŞEHİR