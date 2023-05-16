Bilecik'te konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2023 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2023 Nisan ayında, 2022 Nisan ayına göre yüzde 27,3 oranında azalarak 220 adet oldu.

Bilecik'te konut satışlarında 2023 Nisan ayında konutların 95 adedi ilk defa (ilk el satış), 125 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 220 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 oranında azalarak 95 adet, diğer satışlar ise yüzde 32,1 oranında azalarak 125 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 95 konutun 50 adedi ilk satış, 45 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 azalarak 85 bin 652 oldu. - BİLECİK