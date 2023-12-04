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Bilecik'te Kış Mevsiminde Kestaneye Yoğun İlgi

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Bilecik'te kış mevsiminin gelmesiyle tezgaha düşen kestaneye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kilogramı 250 lirayı bulan kestane, satıcılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Bilecik'te kış mevsiminin gelmesiyle tezgaha düşen kestaneye vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Kestane tezgaha düşmesiyle vatandaşlar satın almaya başladı. Kilogramı fiyatı 250 liraları bulurken, satıcılar satışlardan memnun. Kestane satıcısı İlhan Öztürk, kilosunun 250 lira olmasına rağmen kestaneye yoğun bir talep olduğunu belirterek, "Kestaneler bu yıl çok lezzetli. Aydın'dan gelen bu kestaneler şekerci kestane olarak geçiyor. Daha yeni gelmesine rağmen 1 günde 10-15 kilo kestane satışı yaptım" dedi.

"1 kiloda ortalama 55-65 adet iri kestane bulunuyor"

Öztürk, bu yıl kestanelerin beklediğinden iyi çıktığını belirterek, "Hem talep hem de lezzet açısından bu yıl kestaneler beklediğimden daha iyi. 1 kiloda ortalama 55-65 adet iri kestane bulunuyor. Lezzetinden vazgeçilmeyen kestaneler tavada, fırında, közde ve haşlanarak yapılıyor. Hepsinin tadı ayrı ayrı oldukça güzel. Bizim kestanelerimiz ince kabuklu, tatlı kestane. Bu yüzden yapımı da oldukça kolay. Aynı zamanda stres ve depresyon gibi durumlara iyi gelen kestaneler bu yılda lezzetiyle bizleri tadına hayran bırakacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Haberler

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