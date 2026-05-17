Bilecik'te 'Kırsal Kalkınma Toplantısı' düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ve Osmaneli ilçelerinde 'Kırsal Kalkınma Toplantısı' düzenlendi.

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü tarafından '17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi' Programı kapsamında yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen program çerçevesinde gerçekleştirilen toplantılarda, yatırımcılara başvuru süreçleri, destek kalemleri ve proje hazırlama aşamaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, yatırımcıların programdan en etkin şekilde yararlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulama sürecine ilişkin teknik bilgiler paylaşıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarımızla yatırımcılarımızın doğru yönlendirilmesini, ilimizde tarımsal üretim ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

