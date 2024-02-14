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Bilecik'te KGYS Denetimlerinde Sürücülere Ceza Yağdı

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Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan trafik denetimlerinde sürücülere ceza uygulandı. Toplamda 17 bin 163 TL trafik idari para cezası kesildi.

Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde sürücülere ceza yağdı.

Bilecik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince KGYS üzerinden yapılan trafik denetimlerinde; 9 adet emniyet kemeri kullanmamak, 3 adet seyir halinde cep telefonu kullanmak, 1 adet tek yönlü karayolunda araçların ters istikamette sürülmesi maddelerinden toplam 17 bin 163 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kurallara uyalım, geleceğe güvenle yol alalım" uyarısında bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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