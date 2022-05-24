Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı - Haberler

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Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 73 bin 566'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 162 adet artarak, 73 bin 566'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 35 bin 400 adeti otomobil, 12 bin 623 adeti kamyonet, 11 bin 530 adeti traktör, 8 bin 505'i motosiklet, 3 bin 213 adeti kamyon, bin 83 adeti minibüs, 888 adeti otobüs, 324 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Öte yandan Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı nisan ayı sonu itibarıyla 25 milyon 594 bin 663'e ulaştı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Bilecik, Tragger, Nisan, Yerel, Haberler

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