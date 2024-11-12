Bilecik'te Kariyer Planlaması Semineri Düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu'nda 'Kariyer Planlaması' semineri düzenlendi.

Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu'nda 'Kariyer Planlamasının Önemi, Adımları ve Strateji' sloganıyla 'Kariyer Planlaması' semineri düzenlendi. Seminerde Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman'da konuşmacı olarak katılırken, öğrencilere Pazaryeri hakkındaki görüş ve isteklerini sordu. Gerçekleştirilen etkinli Kaymakam Kahraman'a teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK