Bilecik'te Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Başlıyor

Bilecik'te Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası Başlıyor
Bilecik'te düzenlenen Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. İl Müdürü İlkay Türkoğlu, takımın azmi ve performansıyla gurur duyduklarını belirtti.

Bilecik'te düzenlenen Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleşen Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvası'nda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Voleybol Takımı, grup müsabakalarını üstün performansla tamamlayarak çeyrek finale çıkmayı başardı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Takımın gösterdiği centilmen mücadele nedeniyle tüm kurum takımlarına teşekkür ederim. ayrıca Bilecik KYK Müdürlüğü ile oynanacak çeyrek final maçı için takımımıza başarılar dilerim. Hedefimiz şampiyonluk. Takımımızın bu azmi ve performansı bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. Çeyrek final mücadelesi, voleybol severler tarafından heyecanla bekleniyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
