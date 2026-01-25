Haberler

Bilecik'te polisten eş zamanlı uygulama

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık yerler ve metruk binalarda denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar, suçla mücadele ve vatandaşların can güvenliğini koruma hedefiyle yapıldı.

Bilecik'te kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, umuma açık yerler, metruk binalar, otel ve pansiyonlar, park ve bahçeler ile yol uygulama noktaları kontrol edildi. Uygulamalarda, suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, " Bilecik'in huzuru için sahada görevimizin başındayız. Daha güvenli ve daha huzurlu bir Bilecik için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Haberler.com

