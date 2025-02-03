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Bilecik'te Kamp ve Havacılık İş Birliği Görüşmesi

Bilecik'te Kamp ve Havacılık İş Birliği Görüşmesi
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Bilecik Kamp ve Karavan Derneği ile Tornado Havacılık arasında gelecekteki projeler üzerine önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İş birliği, şehirde yeni fırsatlar sunacak.

Bilecik, kamp ve havacılık dünyasını buluşturan önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Bilecik Kamp ve Karavan Derneği'nin kurucu başkanı Yasin Aykol, Tornado Havacılık'ın kurucusu ve İzmirTumed Teknoloji ve AR-GE Merkezi Başkanı Yasin Yasa ile bir araya geldi. Buluşmada iki ismin gelecekte önemli projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yasin Yasa, Bilecik Kamp ve Karavan Derneği ile birlikte güzel projelere imza atacaklarını anlatarak, "Bundan sonraki büyük projelerimizde el ele birlikte ilerleyeceğiz. Bilecik Kamp ve Karavan Derneği'nin kuruluşundaki ve gelişimindeki büyük rolü göz önüne alındığında, bu iş birliğinin şehir için yeni fırsatlar sunacağı düşünülüyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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