Bilecik'te Kaldırıma Park Eden Araçlar Yayaları Çileden Çıkardı
Bilecik'te artan araç sayısı ve otopark sıkıntısı nedeniyle sürücüler, sokak aralarındaki kaldırımlara park etmeye devam ediyor. Bu durum yayaların tepkisine yol açıyor ve ekiplerin duruma müdahale etmesi talep ediliyor.
Bilecik'te her geçen ay artan araç sayısına bir de otopark sıkıntısı eklendi. Park yeri bulamayıp ara sokaklarda kaldırım üstüne araçlarını park eden sürücüler yayaları çileden çıkarıyor. Kentin işlek noktalarından Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde kaldırıma park edilen araçlar tepkilere neden oldu. Yayalar ekiplerin sıklıkla cadde ve sokaklarda devriye atarak duyarsız sürücülere ceza kesmesini talep etti. - BİLECİK
