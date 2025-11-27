Bilecik'te Kaldırıma Park Eden Araçlar Yayaları Çileden Çıkardı

Bilecik'te sokak aralarında kaldırımlara park edilen araçlar yayaları çileden çıkarıyor.

Bilecik'te her geçen ay artan araç sayısına bir de otopark sıkıntısı eklendi. Park yeri bulamayıp ara sokaklarda kaldırım üstüne araçlarını park eden sürücüler yayaları çileden çıkarıyor. Kentin işlek noktalarından Gazipaşa Mahallesi Ahmetbey Sokak üzerinde kaldırıma park edilen araçlar tepkilere neden oldu. Yayalar ekiplerin sıklıkla cadde ve sokaklarda devriye atarak duyarsız sürücülere ceza kesmesini talep etti. - BİLECİK